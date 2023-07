Novidade na Rodovia dos Minérios de (quase) parar o trânsito. Saiba o que é!

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná fez melhorias no km 8 da PR-092, Rodovia dos Minérios, em Curitiba, para facilitar e trazer mais segurança aos pedestres. Um zebrado amarelo, tachões e cilindros delimitadores foram implantados na região para criar uma faixa de pedestres na altura da Rua Blaise Pascal e Rua Deputado Agostinho Rodrigues, próximo ao Supermercado Mercobom.

O novo canteiro cria uma melhor percepção do espaço destinado aos veículos nas faixas de rolamento, além de garantir um intervalo aos pedestres, que não precisam cruzar a via inteira de uma vez só, podendo aguardar na faixa pelo zebrado e delimitadores.

Os serviços foram executados por meio do lote 1 do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná), que prevê um investimento de R$ 49.977.283,35 para atender 877,44 km de rodovias da Superintendência Regional Leste do DER/PR, que contempla o Litoral, Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Ribeira e Sul.

O Proseg Paraná prevê reforço e implantação de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos de segurança, de acordo com projetos executivos elaborados especificamente para as necessidades de cada rodovia.

Conservação de faixa

Este trecho da PR-092, que vai do Cemitério do Abranches até a ponte sobre o Rio Barigui, logo após o viaduto do Contorno Norte de Curitiba, também é atendido pelo DER/PR com um contrato específico de conservação de faixa de domínio. Ele garante roçada rotineira da vegetação próxima à pista, limpeza e pintura dos meios fios e dispositivos de drenagem, entre outros. O investimento é de R$ 165 mil.

E a conservação do pavimento da rodovia é realizada por meio do Lote A da Superintendência Regional Leste do DER/PR no programa Proconserva, que inclui tapa-buracos, remendos, reperfilagem e microrrevestimento. Nesta iniciativa o investimento é de R$ 12.779.263,96 para atender 221,73 km de rodovias da RMC e Vale do Ribeira.

