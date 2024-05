Assassinato de agressor na RMC vira alvo do Ministério Público do Paraná

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra um homem de 23 anos, acusado de assassinar o próprio cunhado. O crime aconteceu em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, no dia 18 de fevereiro.

O denunciado teria invadido a casa da vítima e executado o cunhado com nove tiros. Conforme apurado no inquérito policial, a motivação teria sido uma suposta agressão da vítima à esposa dela, irmã do denunciado. O autor estava cumprindo pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, por outro homicídio, e teve sua prisão requerida pelo Ministério Público – ele já foi detido pela Polícia Civil.

A denúncia, apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça de Piraquara, aponta o crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!