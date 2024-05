O universo dos antigos armazéns de secos e molhados da cidade de Curitiba é o tema do livro “Os Armazéns na Cidade, a Cidade nos Armazéns”. A publicação revela o retrato vivo de uma época na qual a arquitetura desses espaços se entrelaça com a essência das histórias, tradições e o cotidiano das pessoas.



Organizado pela arquiteta Thais Glowacki, o livro tem como autores a arquiteta e professora Cleusa de Castro e o jornalista Sandro Moser, com fotografias de Gilson Camargo.

O projeto surgiu inspirado no trabalho das arquitetas que fizeram na década passada um mapeamento das edificações e da arquitetura dos antigos Armazéns de Secos e Molhados de Curitiba.



“Elas identificaram as características principais das peças arquitetônicas e três tipologias destes armazéns que para os urbanistas e arquitetos fazem parte da família da “arquitetura vernacular” que é aquela construída pelo próprio povo, as construções simples que formam a paisagem urbana”, conta Moser.

Organizado pela arquiteta Thais Glowacki, o livro tem como autores a arquiteta e professora Cleusa de Castro e o jornalista Sandro Moser. foto: Divulgação.

A partir disso eles decidiram ampliar o estudo, para além da paisagem da cidade, e contar também como a vida das pessoas que aqui moravam também acontecia dentro destes estabelecimentos. O livro então tem duas partes, uma com um ensaio sobre a arquitetura vernacular e a outra sobre cultura e sociabilidade na era dos armazéns.

“Tem algumas histórias muito legais como a da família Makiolka que já está na quarta geração no mesmo endereço logo na entrada da estrada da Graciosa e sempre foi uma grande referência para toda aquela região desde os anos 1920. Tem a história de João e da Iara Spodarik, pai e filha que são os grandes mestres da arte de fazer conservas em Curitiba, um saber que ele passou para ela dentro do armazém Dnipro e muitas outras”, adianta Moser. A história do Bar Makiolka foi recentemente contada pela coluna Caçador de Boteco.

O lançamento acontece nesta terça-feira (21) 21 de maio (terça-feira), na Mercearia Fantinato, no bairro Bom Retiro, em Curitiba.

“Agora que o livro está no mundo, são os leitores que vão completar o nosso trabalho completando as suas memórias do tempo em que frequentavam os armazéns de secos e molhados, pois um livro só existe quando ele é lido e interpretado pelo leitor”, encerra Moser.

Serviço – Lançamento do livro “Armazéns na Cidade, a Cidade nos Armazéns”, de Cleusa de Castro e Sandro Moser

Local: Mercearia Fantinato

Endereço: Rua Mateus Leme, 2553, São Lourenço

Data: terça-feira 21/05/2024

Horário: 18h

Entrada livre

Distribuição gratuita dos primeiros 100 exemplares

