Arara canindé, ameaçada de extinção, é resgatada de venda clandestina na RMC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 52 anos por tráfico de animais silvestres nesta semana. Além disso, uma arara canindé, espécie ameaçada de extinção, foi resgatada durante a ação, que aconteceu entre domingo (14) e segunda-feira (15), em Campina Grande do Sul.

De acordo com as investigações, iniciadas há dois meses, o homem anunciava a venda de diversas espécies de animais silvestres, exóticos e domésticos em grupos de aplicativos de mensagens. A PCPR apurou que ele é suspeito de vender os animais para pessoas de todo o País.

“Entre as espécies anunciadas estavam araras, jabutis, répteis, dromedários, lhamas e alpaca. Ele não tinha autorização do Instituto Água e Terra (IAT), órgão ambiental estadual responsável pelo licenciamento, para fazer isso. Ele traficava os animais atuando em Curitiba para distribuição em todo o território nacional”, conta o delegado Guilherme Dias.

Para cometer o crime, o homem utilizava um veículo plotado com sobrenome, telefone e a propaganda da atividade desempenhada, que é a venda de animais exóticos. Conforme apurado, ele cobrava de R$ 12 mil a 100 mil pelo animal.

A prisão aconteceu durante um mandado de busca e apreensão na propriedade rural onde o investigado mantinha os animais traficados. Foram apreendidos vários documentos que comprovam a venda dos animais, o veículo e uma gaiola.

O homem vai responder pelos crimes de tráfico de animal silvestre, maus-tratos e fraude processual. O animal foi encaminhado ao Criadouro Onça Pintada.

AUTORIZAÇÃO – O controle de posse de animal silvestre é feito pelo IAT. O requerente deve preencher uma série de requisitos para conseguir qualquer tipo de licenciamento. Todo o passo a passo está disponível em https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Gestao-da-Fauna-Silvestre.

