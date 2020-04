O fim do bloquinho de papel do EstaR está programado para ocorrer em Curitiba no dia 10 de maio, quando passa a valer somente o novo EstaR Eletrônico. A prefeitura não informou se vai alterar a data por causa da pandemia do coronavírus, por isso, o uso do cartão de estacionamento rotativo digital, com créditos comprados por aplicativos, será obrigatório para evitar multas. O sistema digital já está em operação desde o dia 16 de março, funcionando em conjunto com o EstaR de papel.

André Pepino, diretor da IoMob, empresa curitibana que desenvolveu o app Meu EstaR, conta que o motorista que baixar agora o aplicativo tem a vantagem de já se adaptar ao novo sistema e também de ser um aliado no combate à covid-19. Segundo ele, todo o lucro com a venda de créditos, do dia 6 de abril ao dia 10 de maio, será revertido para a Santa Casa de Curitiba e para o Asilo São Vicente, também na capital.

“Queremos salientar que a recomendação é de que as pessoas fiquem em casa. Porém, também sabemos que algumas pessoas precisam e continuam saindo para determinados afazeres. Desta forma, o Meu EstaR encontrou uma forma de ajudar a todos”, explica Pepino.

O empresário ressalta ainda que todo novo sistema traz consigo também algumas mudanças que requerem adaptação. “Apesar deste modelo de EstaR ser muito intuitivo, o conselho que damos é para a população já baixar o app Meu EstaR, fazer seu cadastro e já ir se familiarizando com este novo jeito de estacionar em Curitiba”, recomenda.

Segundo dados da prefeitura, são mais de 12 mil vagas disponíveis nas ruas que utilizam o sistema do EstaR no período de segunda a sexta, das 9h às 19h, e nos sábados das 9h às 14h.

Uma das novidades é que no novo modelo os créditos serão fracionados de quinze em quinze minutos. No modelo atual, o motorista paga a hora cheia, mesmo se usar a vaga por período menor. Com o Meu EstaR, o usuário que usar menos de uma hora, por exemplo, terá o restante do tempo transformado em créditos para a próxima vez.

O preço da hora passa de R$ 2 para R$ 3. Desde 2015, o EstaR não tinha o preço reajustado na cidade. Mas o fracionamento trará economia para o motorista. O preço para 15 minutos é de R$ 0,75.

Além do celular, o motorista poderá comprar créditos em Pontos de Venda do comércio credenciados. Numa segunda fase de implementação, onde não houver comércio nas vias, Curitiba irá ganhar totens para compra de créditos.

No EstaR Eletrônico, a regularização da infração por estacionamento irregular terá cinco dias úteis para ser feita, pelo site da URBS, e mediante o pagamento de R$ 30. Esse valor não será transformado em crédito.