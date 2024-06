Três apostas de Curitiba bateram na trave no sorteio do concurso 2.738 da Mega-Sena realizado na noite de terça-feira (18). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 60 milhões. Os números sorteados foram 02 – 19 – 25 – 44 – 46 – 60.

Duas das apostas curitibanas foram realizadas em lotéricas, sendo uma na Mada da Sorte e a outra na Mega Sorte. Nessa segunda, o apostador ou apostadora faturou R$ 83.567,04, pois jogou sete dezenas e gastou mais para fazer o bilhete. Já na Mada da Sorte, a pessoa ganhou R$ 41.783,52 ao escolher seis números.

Já a terceira aposta premiada foi feita pela internet. Também com cinco acertos, o ganhador vai receber R$ 41.783,52. Confira mais detalhes dos três vencedores de Curitiba:

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 Fisico Não Simples 1 R$41.783,52 CURITIBA/PR MADA DA SORTE MADA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME 6 Fisico Não Simples 1 R$41.783,52 CURITIBA/PR MEGA SORTE MEGA SORTE LOTERIAS LTDA 7 Fisico Não Simples 1 R$83.567,04 Tabela: Caixa

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (20). As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

