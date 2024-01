Aposentadoria merecida: cão da PRF Echo procura um novo lar

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) procura um novo lar para o cão farejador Echo, que deixou o serviço operacional em novembro do ano passado. O aposentado cão policial não se adaptou ao novo lar que havia sido encontrado e foi novamente acolhido pela polícia, que agora busca uma nova família para que Echo possa curtir seus anos de descanso.

Bastante admirado pelos policiais ao longo de oito anos de excelentes trabalhos, localizando drogas, armas e munições, Echo “pendurou a coleira”, com direito até a cerimônia de aposentadoria, junto com outro cão farejador da PRF, o não menos famoso Chuck.

Carinhosamente apelidado pelos policiais de “Richard Gere”, pela beleza e elegância, o pastor-alemão Echo tem um perfil extremamente atlético e não gosta de ficar parado. Muito ativo e inteligente, ele precisa de constantes atividades físicas, para que não fique ansioso. Por isso precisa de um tutor que tenha tempo livre para atividades diárias, pulso firme e experiência com cães de grande porte.

Além de atender a essas características, os interessados em adotar o cachorro precisam cumprir outros critérios estabelecidos pela PRF-PR: o novo tutor precisa ter residência em Curitiba ou região metropolitana, para facilitar o acompanhamento e auxílio da PRF na adaptação; residir em uma casa com muito espaço livre, para dar vazão a toda sua energia; e não ter outros cães ou gatos dividindo o espaço.

Os candidatos podem se inscrever até o dia 1º de fevereiro, preenchendo o formulário disponibilizado pela PRF-PR.

