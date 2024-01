Um motorista de um Porsche avaliado em quase R$ 700 mil bateu em um carro e dois postes na tarde de quinta-feira (25) na rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no bairro Mossunguê, em Curitiba. O veículo de luxo tinha apenas 100 quilômetros rodados e ficou completamente destruído, com rodas quebradas e air bags acionados.

De acordo com testemunhas, um jovem motorista conduzia o Porsche, modelo 718 Cayman, e teria perdido a direção. No momento da colisão, ele estava acompanhado de uma mulher. O motorista chegou a deixar o local, mas retornou na sequência. A documentação dos condutores estavam regularizadas e ninguém saiu ferido.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) um dos postes atingidos pelo Porsche vai precisar ser trocado pela Copel.

