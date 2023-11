A Prefeitura de Araucária vai reduzir, pela 9ª vez consecutiva, o valor da tarifa do sistema de transporte local (TRIAR). Nesta segunda-feira (13), o novo valor passa a ser de apenas R$ 1. A cidade da região metropolitana de Curitiba virou referência nacional ao conseguir mais que dobrar o número de usuários/dia: de 32 mil, em 2017, para mais de 70 mil atualmente.

Além da tarifa quase ‘simbólica’, o município oferece outras vantagens para que as pessoas utilizem o transporte coletivo local.

Para a Prefeitura, a sequência de reduções faz do transporte coletivo uma “indispensável via de acesso aos direitos fundamentais do cidadão tais como saúde, educação, qualificação profissional, ao lazer e a cultura”.

Os usuários ainda podem fazer integração gratuita com ônibus de linhas metropolitanas nos dois terminais do município. Além disso, segundo a prefeitura, existe a “Integração ponto a ponto”, já que, por meio do cartão TRIAR, o usuário pode trocar de linha (desembarcar e embarcar nos pontos) por até 2 vezes (sem repetir a linha) ao longo de uma hora sem pagar nova tarifa.

Cerca de 1/3 dos usuários do sistema de transporte conta com algum tipo de gratuidade. Entre a lista de situações contempladas há gratuidade no transporte para todos os estudantes de instituições públicas (educação infantil ao ensino médio, incluindo turmas de EJA e Ceebja) e também para que pais/responsáveis possam levar e buscar esses estudantes (até 12 anos).

Universitários de instituições públicas (ou que sejam beneficiários de bolsas de estudos, como PROUNI, FIES e SISU), pessoas inscritas em cursos profissionalizantes da Secretaria de Trabalho e Emprego também contam com direito à gratuidade.

O benefício também se estende ao público de cursos/atividades vinculadas às Secretarias de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer e Assistência Social. Aos domingos, todos os usuários do transporte coletivo contam com gratuidade (mediante uso do cartão TRIAR) para deslocamento a atividades familiares, de lazer ou religiosas, por exemplo.

Cronologia de reduções:

Até 2017, a tarifa do TRIAR acompanhava a tarifa metropolitana. Em janeiro de 2018 ocorreu a 1ª redução de tarifa: de R$ 4,25 (igual à tarifa metropolitana da época) para R$ 2,90.

Na sequência, a tarifa reduziu para R$ 2,65 (abril de 2019),

R$ 2,40 (novembro de 2019),

R$ 2,20 (janeiro de 2021),

R$ 1,95 (setembro de 2021),

R$ 1,70 (dezembro de 2021),

R$ 1,50 (abril de 2022),

1,25 (março de 2023)

R$ 1 (novembro de 2023).

