A partir de agosto a população poderá fazer exames de análise clínica em farmácias e consultórios em todo o Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou essa possibilidade de realizar em caráter de triagem, ou seja, não substitui o diagnóstico laboratorial.

Segundo a norma, a nova categorização de serviços de saúde que realizam atividades de exames de análise clínica foram definidos dessa forma: serviço tipo I (farmácias e consultórios isolados); serviço tipo II (postos de coleta); e serviço tipo III (laboratórios clínicos, laboratórios de apoio e laboratórios de anatomia patológica).

Os serviços tipo I e II são habilitados a realizar coletas e exames de análises clínicas em caráter de triagem desde que todas as etapas do exame sejam realizadas após a coleta no próprio estabelecimento. “A norma aprovada possibilita a realização de testes de triagem nos serviços tipo I e tipo II, os quais não ultrapassam o diagnóstico laboratorial convencional e nem o substituem, pois a sua atuação é complementar, com finalidades distintas no atendimento à população”, destacou a Anvisa.

Apesar do resultado sair rápido, a Anvisa reforça que a interpretação precisa ser feita por um profissional de saúde. Em nota, a agência avaliou que a nova norma representa um avanço importante em relação à ampliação da lista de serviços executados em farmácias e consultórios, a fim de permitir o melhor acesso da população à assistência à saúde, bem como garantir a qualidade dos exames de análises clínicas no país.

A resolução entra em vigor em 1º de agosto.

Quais exames poderão ser feitos nas farmácias?

Ainda não há uma lista oficial dos exames laboratoriais que poderão ser feitos nas farmácias a partir desta liberação da Anvisa. Segundo a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), a lista poderá ser a seguinte:

Beta-hCG Dengue Antígeno NS1 Hemoglobina Glicada A1c Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike Colesterol Total Avaliação de Controle de Asma Dengue Anticorpos IgG IgM Glicemia Glicemia e Pressão Arterial Glicemia e Perfil Lipídico Hormônio Luteinizante (LH) Toxoplasmose Teste de Intolerância Alimentar Exames do coração check-up completo VSR – Vírus Sincicial Respiratório VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório Zika Vírus Anticorpos Teste Rápido PSA Teste Rápido Adenovírus Teste Rápido HIV Teste Rápido Covid-19 Anticorpos Teste Rápido Covid-19 Antígeno Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos Teste Rápido Covid-19 Molecular Teste Rápido Ácido Úrico Teste Rápido Chikungunya Teste Rápido Lactato Teste Rápido Malária Teste Rápido Sífilis Teste Rápido Troponina Cardíaca Teste Rápido Ferritina Teste Rápido Mioglobina Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular Teste Rápido Streptococcus Grupo A Teste Rápido Hepatite C Teste Rápido Vitamina D Avaliação de Controle da Asma Teste Rápido Proteína C Reativa Teste Rápido Rubéola Teste Rápido Dímero-D Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos Teste Rápido Febre Amarela Teste Rápido Helicobacter Pylori Teste Rápido Influenza Molecular Teste Rápido de Alergia Alimentar Teste Rápido Tipo Sanguíneo Medição de Pressão arterial

