Alerta amarelo para tempestade em Curitiba: risco de granizo e chuva forte

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu um novo alerta meteorológico para Curitiba, região e todo o Paraná no início da tarde desta quinta-feira (26). Há ricos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Pode haver também estragos em plantações, queda de galhos de árvores e chance de alagamentos em Curitiba e região metropolitana.

LEIA TAMBÉM:

>> Mega-Sena: inteligência artificial diz como aumentar chances de ficar milionário

>> Obras do novo conjunto da Cohab no maior bairro de Curitiba avançam; veja fotos

Volume de um mês inteiro só neste fim de semana

Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar, explica que o tempo nos próximos dias é de instabilidade constante. “Especialmente no fim de semana estão previstas chuvas fortes e ocorrência de temporais em vários setores do Estado, com ênfase entre o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, onde tem previsão de acumulado de chuva entre o sábado e domingo superior a 200 mm. Isso representa quase toda a chuva do mês inteiro em poucos dias”, revela o especialista.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….