A Defesa Civil do Paraná está em alerta com a chuva que está castigando, desde a noite de terça-feira (03), o Litoral do Paraná. Antonina chegou a ter 100,8 mm de chuva, o que provocou problemas na cidade como também em Morretes, onde o Rio do Nhundiaquara invadiu casas e comércio.

A preocupação com o solo encharcado e o nível dos rios aumenta com alerta de mais chuva – Veja aqui fotos registradas nesta terça-feira no litoral paranaense. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Estado do Paraná está sob vigência de um alerta laranja, ou seja, de perigo.

As chuvas preocupam já que recentemente, entre novembro do dezembro de 2022, o Litoral do Paraná teve muitos transtornos e deslizamentos por causa das chuvas que atingiram incansavelmente a região, gerando problemas na BR-277, BR-376 e deslizamentos.

Família afetada no Litoral

Ainda sobre as chuvas no litoral, o Corpo de Bombeiros informou que atendeu três casos de destelhamentos, uma família que estava acampada próximo ao rio foi abrigada em Morretes pela defesa civil do município e duas solicitações de vítima no interior do veículo que foram retiradas sem dificuldades.

Chuva de montão!

O que chamou a atenção foi o volume de chuva no litoral na terça. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), choveu 100.8 mm em Antonina, 92.4 em Guaratuba e 72.2 em Paranaguá.

Para essa quarta-feira (04), o mau tempo vai permanecer em grande parte do Paraná devido a uma frente fria. A tendência que a partir de quinta-feira (05), as condições meteorológicas melhorem na região de Curitiba e das praias.

Estrada da Graciosa interditada

A Estrada da Graciosa, trecho histórico que liga Curitiba até Morretes, no Litoral do Paraná, está completamente bloqueada após o registro de dois deslizamentos na madrugada desta quarta-feira (04).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) os deslizamentos ocorreram em dois quilômetros distintos. São eles: 9 e 11. A PRE informou que a rodovia precisou ser completamente interditada e só será liberada novamente quando for completamente limpa, o que ainda não tem previsão.

Com os deslizamentos desta madrugada a via histórica está com bloqueios entre os quilômetros 6 ao 16 da rodovia, nos dois sentidos.

Veja que incrível!