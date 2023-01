A quarta-feira (04) vai ser de chuva em grande parte do dia em Curitiba e no litoral do Paraná. Existe a preocupação da Defesa Civil do Paraná quanto a alagamentos e inundações em cidades litorâneas como ocorreu na terça-feira (03), em Antonina e Morretes. Seis turistas ficaram ilhados em Porto de Cima após elevação do nível do Nhundiaquara. Eles foram resgatados e levados para um abrigo por equipes de salvamento. Se depender da previsão do tempo para Curitiba, vem mais água ao longo do dia.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, as condições do tempo sobre o Paraná seguem sendo influenciadas pelo deslocamento de uma frente fria. Em boa parte do Estado, pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia, podendo vir acompanhadas também de raios. Nas regiões entre o noroeste e o leste paranaense, volumes de chuva devem ser significativos. Entre a tarde e à noite, o tempo gradualmente vai melhorando, ou seja, as chuvas vão cessando, pois, o sistema frontal se desloca para o Sudeste.

Previsão do tempo para Curitiba

Em Curitiba, a chuva vai seguir durante toda a quarta, e pode chegar a ter um volume total de 36.9 mm com rajadas de vento de quase 40 km/h. A máxima na temperatura não deve ultrapassar os 18°graus. A melhora no tempo já deve vir nesta quinta-feira (05).

Chuva segue no Litoral do Paraná?

Para o litoral, o tempo nesta quarta segue chuvoso e com tendências de volume expressivo. De acordo com o Simepar, Antonina pode alcançar 83.9 mm, uma preocupação para a Defesa Civil devido ao solo encharcado e com o nível dos rios lá em cima. Na terça, Antonina chegou a ter 100,8 mm de chuva, o que provocou problemas na cidade.

Alerta laranja de temporal

Todo o Paraná está em alerta laranja de temporal. O alerta é válido pelo menos até às 10h desta quarta-feira, o que pode mudar a qualquer instante.