Um acidente envolvendo um ônibus da linha Interbairros 2 deixou três pessoas feridas nesta manhã de quarta-feira (04), na Rua São Mateus, no bairro Portão, em Curitiba. No momento do acidente, 80 passageiros estavam no transporte público quando ocorreu uma colisão com um veículo Sandero.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, três pessoas ficaram feridas sem gravidade. Uma mulher bateu a cabeça dentro do ônibus e foi atendida no local. Já o motorista do carro ficou preso nas ferragens, e os Bombeiros tiveram que retirar as duas portas laterais para fazer o resgate e, posteriormente, levar o condutor ao hospital. No carro, outra passageira também precisou de atendimento e foi levado a uma unidade hospitalar.

A pancada chamou a atenção de curiosos que observaram o trabalho dos Bombeiros. O veículo Sandero chegou a bater em uma árvore e teve o para-choque arrebentado. Bombeiros precisaram cortar as portas do veículo para fazer o resgate.

