Uma vaquinha online foi criada para ajudar a reestabelecer um apartamento incendiado onde moram duas professoras que foram até Brasília para a posse do presidente Lula. De acordo com a Polícia Científica, há indícios de arrombamento e incêndio criminoso.

O apartamento atingido pelo fogo é alugado e as professoras estão precisando de ajuda para se restabelecer em um novo lugar para morar. Juliana Mildemberg e Loide Ostrufka, que pertencem à diretoria do Sismuc (Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba), foram surpreendidas com o incêndio nesta terça-feira (03).

O Sismuc recebeu diversas ligações de amigos perguntando como poderiam ajudar. Por isso, foi criada uma vaquinha online para doação de qualquer valor. O sindicato também está recebendo doações de itens de higiene e utensílios domésticos. As doações podem ser feitas na sede do Sismuc, que fica na Rua Monsenhor Celso 22, e podem ser feitas nesta terça-feira até às 21h e quarta-feira a partir das 8 horas.

Incêndio criminoso

O presidente do PT, Angelo Vanhoni, disse haver indício de sobra para apontar o incêndio como criminoso. “Tudo nos leva a crer que trata-se de atentado político. São duas dirigentes sindicais, foi feita uma montanha de livros e bandeiras de sindicato, e tacaram fogo. Elas têm uma militância intensa na defesa da categoria e de questões políticas da sociedade em geral”, disse à Tribuna.