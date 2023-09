O rompimento de uma tubulação da Sanepar no Santa Cândida, em Curitiba, afeta o abastecimento de água nos bairros Santa Cândida, Tingui, Bacacheri e Atuba nesta quarta-feira (6).

De acordo com a empresa, a previsão é de que a manutenção na adutora seja concluída às 17h desta quarta, com normalização do abastecimento na manhã de quinta-feira (7), no feriado do Dia de Independência.

Caixa d’água

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas.

O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. A companhia pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade.

O atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

