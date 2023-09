Estações-tubo em Curitiba serão desativadas temporariamente

A Urbanização de Curitiba (Urbs) começa na próxima segunda-feira (11) a revitalização de 120 estações-tubo da capital paranaense. O projeto vai custar R$ 6,4 milhões e prevê reforma dos pisos e adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência.

As primeiras estações-tubo que vão entrar em obras na segunda são: Alto Boqueirão (sentido Terminal Boqueirão); Terminal Campo Comprido (sentido CIC Norte); PUC (sentido Fazenda Rio Grande/Aeroporto); CIC Norte (sentido Terminal Pinhais); Xapinhal (sentido Terminal Pinheirinho); Parque Iguaçu (sentido Sitio Cercado); Terminal CIC (sentido Maracanã) e Terminal Santa Felicidade (sentido Terminal Bairro Alto).

Ao todo, Curitiba tem 338 estações-tubo. Em 2022 foram gastos R$ 6,5 milhões na reforma de 85 instalações e do Terminal Cabral. Somando com as obras deste ano, 205 estações-tubo, que representam 60% do total, devem ser reparadas.

Obras em estações-tubo devem terminar em 2024

Segundo previsão da Urbs, a reforma destas 120 estações-tubo deve ser concluída em janeiro de 2024. As obras foram divididas em quatro lotes e as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários serão avisados por cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

Cada revitalização deve durar de quatro a seis dias, em média. Mas alguns pontos poderão ficar desativados de dez a 22 dias, como é o caso da Estação Central (sentido Terminal Capão Raso), com obras previstas para dezembro.

Reparo em plataforma atingida por biarticulado em Curitiba

Nesta quarta-feira (06), a Urbs deve terminar os reparos nas plataformas do Terminal Boa Vista que foram danificadas por em um acidente envolvendo um biarticulado no dia 30 de agosto. Foram gastos R$ 14 mil no conserto das plataformas 3, 4 e 5.

Depois do acidente, equipes da área de manutenção reorganizaram o embarque e desembarque no terminal, que continuou operando normalmente.

