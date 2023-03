Adolescentes com deficiência são convocados para vacina bivalente em Curitiba

Adolescentes com 12 anos ou mais com deficiência podem buscar a vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante protege contra o vírus original e contra as variantes do coronavírus. A vacina está disponível em 107 unidades da cidade nos dias de semana.

Aqueles que já têm acompanhamento pelo SUS de Curitiba ou que foram vacinadas anteriormente como parte do grupo de pessoas com deficiência não precisam comprovar a condição para receber a vacina. É o caso do adolescente Enzo Ricardo de Souza, de 14 anos, que está no espectro autista e tomou a dose nesta sexta-feira (24). A mãe dele fez questão de levá-lo no primeiro dia de convocação.

“Tivemos duas pessoas na família que morreram de covid e sabemos da importância de tomar todas as doses disponíveis” relata Amanda Paes Rael, mãe de Enzo.

Pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais e que sejam acamadas podem receber a vacina bivalente sem sair de casa. Basta solicitar pelo aplicativo Saúde Já, na aba Paciente Acamado.

Nos postos de saúde a vacinação acontece de segunda à sexta-feira, das oito horas da manhã às cinco horas da tarde.

