Acidente na BR-277 interdita faixa sentido litoral do Paraná

Um acidente na BR-277, na região de Morretes, está interditando uma das pistas sentido litoral do Paraná. A colisão traseira envolvendo dois caminhões, registrada na manhã desta sexta-feira (3), aconteceu no km 37, na pista sentido Paranaguá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a faixa da direita está bloqueada e não há previsão de liberação. Uma equipe está no local do acidente prestando atendimento. Um dos veículos transportava soja e, após a colisão, parte da carga caiu na pista.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) informa que está chovendo no trecho.

A PRF ainda não informou se alguém ficou ferido no acidente na BR-277.

