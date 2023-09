Acidente grave com caminhões e carro interdita BR-376, em Tijucas do Sul

Uma colisão envolvendo dois caminhões e um carro provocou a interdição total da BR-376, sentido Santa Catarina, em Tijucas do Sul, na altura do km 646. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no começo da noite desta terça-feira (26).

Por causa da interdição total, há lentidão no trânsito da região do acidente. A previsão inicial da PRF é de que a rodovia seja liberada por volta das 21 horas. Não há informações de feridos.

