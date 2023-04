O feriado de Páscoa está chegando e milhares de motoristas se prepararam para pegar a estrada e curtir o feriadão na beira do mar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), trechos da BR-277 que ligam Curitiba ao litoral do Estado já têm congestionamento. Um acidente entre dois caminhões bloqueou parcialmente o quilômetro 9 da via, na região de Paranaguá, no litoral.

Segundo a PRF, um caminhoneiro ficou preso às ferragens e equipes dos bombeiros trabalharam para fazer o desencarceramento da vítima. Equipes tiveram que bloquear a BR-277 sentido litoral por completo para fazer o resgate, mas pouco depois uma das faixas foi liberada. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista resgatado das ferragens.

BR-277 terá mudanças

As obras na BR-277, no km 42, onde houve o deslizamento de terra, devem ser finalizadas nesta quinta-feira (6), véspera do feriado de Páscoa. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os serviços de instalação de telas serão concluídos no período da manhã.

Com isso, o DNIT pretende liberar totalmente as duas faixas da rodovia até o fim da tarde de quinta-feira. Para esta liberação, os serviços de fresagem e recomposição do pavimento estão sendo realizados no local.

Estrada da Graciosa é uma alternativa

Seguir para o Litoral do Paraná por meio da estrada histórica da Graciosa é uma opção para quem quer ir para as praias do Paraná sem passar pela BR-277. A Graciosa está em obras por causa de deslizamentos e com dois bloqueios no sistema pare e siga. Nada que atrapalhe a viagem.

BR-376 tem fluxo livre

Segundo a concessionária que administra o trecho o trânsito opera com sinalização para restrições na região do km 668 ao km 669 – trecho em que se concentram as obras necessárias por causa dos deslizamentos de terra. O trecho, entretanto, permanece sob monitoramento constante com atenção principalmente para chuvas intensas em curto período, que podem exigir atuação preventiva para segurança do trânsito.

