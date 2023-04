DNIT promete liberação total das pistas do km 42 nesta quinta-feira

As obras na BR-277, no km 42, onde houve o deslizamento de terra, devem ser finalizadas nesta quinta-feira (6), véspera do feriado de Páscoa. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os serviços de instalação de telas serão concluídos no período da manhã.

Com isso, o DNIT pretende liberar totalmente as duas faixas da rodovia até o fim da tarde de quinta-feira. Para esta liberação, os serviços de fresagem e recomposição do pavimento estão sendo realizados no local.

+ Leia mais: Tarifa de pedágio fica mais cara na BR-116 a partir desta sexta-feira

Rachaduras

Segundo o DNIT, no outro trecho em obras, que se refere ao km 33, onde ocorreu o afundamento do pavimento devido ao deslocamento de aterro, o órgão segue com os trâmites legais para a contratação de nova empresa especializada em reaterro em rocha e uso de solo grampeado para contenção.

Como informou a Tribuna, o DNIT declarou emergência nas obras do local para seguir com a contratação da empresa.

Veja que incrível