Ação na Rua XV reúne mais de 20 serviços gratuitos: de saúde a negócios

Professores e profissionais das áreas de saúde, jurídica, politécnica, negócios e educação vão atender gratuitamente o público no calçadão da Rua XV de Novembro, em frente ao campus Garcez do Centro Universitário Internacional Uninter. O atendimento gratuito para a população acontece neste sábado (02), das 10 até às 16 horas.

A ação conta com atendimentos de orientação e atividades como psicanálise na praça – m uma conversa com especialistas, massagem da medicina tradicional chinesa, avaliação do fio capilar, aferição de pressão, avaliação da postura corporal, orientação farmacêutica, entre outras atividades de nutrição e saúde.

Na área de negócios, orientação sobre carreira, e-commerce, dicas para ingressar no mercado de trabalho, como elaborar um currículo e participar de uma entrevista de emprego, como começar o seu próprio negócio – vendas em marketplace, esclarecimento de dúvidas sobre o Imposto de Renda 2024. Além disso, profissionais especializados em orientação jurídica vão dar informações sobre leis, direitos e deveres do cidadão.

Em educação, as atividades serão com oficinas de fabricação de sabão, avaliação psicopedagógica para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), recreação e até música na praça. A participação é livre e gratuita, sem necessidade de inscrição.

Serviço

Feira de Serviços

Quando: 02/03 Sábado

Horário: Das 10h às 16h

Local: Rua XV de Novembro, em frente ao Campus Garcez

