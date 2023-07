Querendo deixar o sedentarismo? A falta de dinheiro já não é mais desculpa para adotar um estilo de vida mais saudável, isso porque, Curitiba tem 3.100 vagas abertas para atividades esportivas, físicas e de lazer gratuitas, nas dez administrações regionais.

Entre as atividades disponíveis há ginástica, zumba, capoeira, treinamento funcional, natação (raia livre – apenas quem sabe nadar), hidroginástica, alongamento, musculação, pilates, voleibol, ciclismo, boxe, karatê, skate, basquete, handebol, BMX, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, hip hop, ioga, corrida e caminhada.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, as práticas são oferecidas em equipamentos da Prefeitura – como Clubes da Gente, Centros de Esporte e Lazer, Centros da Juventude e Ruas da Cidadania.

Para todas as idades

As atividades são inclusivas, com turmas para crianças, jovens, adultos e idosos. A frequência também é grátis e autorizada quando os interessados, depois de se cadastrarem e escolherem modalidade, local e horário, forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

De acordo com a Smelj, os novos alunos se juntarão aos mais de 30 mil que já fazem atividades físicas com as equipes da secretaria. “Nosso objetivo é aumentar a expectativa e a qualidade de vida de todos. A prática de esporte e de atividade é muito importante para se viver mais e viver com saúde, com autonomia e alto astral”, diz o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Como fazer a matrícula

Para tornar-se um aluno é preciso se registrar no e-Cidadão, o cadastro único do Município de Curitiba, fornecendo o número do CPF e escolhendo uma senha.

Depois, o interessado acessa a Área do Aluno no portal Curitiba em Movimento, escolhe a atividade do seu interesse e o centro esportivo que quer frequentar. Se houver vaga disponível, já faz inscrição e agenda a data para avaliação física.

A participação nas aulas é autorizada quando os interessados forem aprovados na avaliação física agendada.

