10 alimentos que você nunca deve guardar na geladeira – Evite erros!

Muitas pessoas acreditam que a geladeira é o lugar ideal para armazenar qualquer tipo de alimento, mas isso nem sempre é verdade. Certos ingredientes, quando refrigerados, perdem sabor, textura e até mesmo suas propriedades nutritivas. Pensando nisso, reunimos uma lista de 10 itens que não devem ser guardados na geladeira e explicamos o porquê. Com essas dicas, você evita desperdícios, conserva melhor os alimentos e ainda aproveita todo o sabor e frescor de cada ingrediente. Vamos para a lista? Esses 10 alimentos não devem ser guardados na geladeira!

Batatas

A temperatura fria da geladeira transforma o amido em açúcar mais rápido, o que altera o sabor e a textura das batatas, deixando-as doces e com uma consistência arenosa ao cozinhar. É melhor armazená-las em local escuro e fresco, fora do alcance da luz.

>>Veja mais dicas sobre como fazer as coisas você mesmo!

Tomates

Os tomates oferecem uma variedade de benefícios para a saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Na geladeira, a textura dos tomates muda, tornando-se mais farinhenta, e o sabor se perde. O frio interrompe o processo de amadurecimento natural, prejudicando o aroma e o sabor característico do tomate fresco.

Cebolas

A umidade da geladeira faz com que as cebolas fiquem moles e suscetíveis ao mofo. Elas devem ser armazenadas em local fresco e ventilado, longe das batatas, pois gases liberados podem fazer com que as cebolas apodreçam mais rápido.

Foto: Freepik.

Alho

Guardar o alho na geladeira faz com que ele brote e perca o sabor. Além disso, a umidade aumenta o risco de mofo. A melhor opção é armazená-lo em local seco e arejado.

Mel

O mel cristaliza e endurece na geladeira, dificultando seu uso. Como é naturalmente estável e não precisa de refrigeração para se conservar, pode ser guardado fora da geladeira sem problemas.

>> Como limpar a geladeira: 10 dicas para deixar o eletrodoméstico impecável

Pão

Colocar pão na geladeira faz com que ele seque rapidamente e perca a textura macia. Para conservar por mais tempo, a melhor opção é congelar, mas se for consumir em alguns dias, deixe-o em um recipiente bem fechado à temperatura ambiente.

+Leia mais! Top 10 aplicativos para aprender e tocar instrumentos pelo celular

Óleos (como azeite)

Óleos como azeite se tornam turvos e grossos na geladeira, dificultando o uso e prejudicando o sabor. Eles podem ser guardados em locais frescos e escuros, longe da luz solar direta.

Azeite de oliva caro é tema da tuitada do Darta, nas piadas do dia. Foto: Deposit photos

Café

O café absorve os odores ao redor, e na geladeira, pode acabar pegando o cheiro de outros alimentos. Além disso, a umidade altera o sabor do pó ou dos grãos. Guarde-o em um recipiente fechado e em local seco.

Abacate (quando não maduro)

Abacates não amadurecem corretamente na geladeira, permanecendo duros e sem sabor. Deixe o abacate fora até amadurecer, e só então refrigere, caso não vá consumir imediatamente.

Manjericão fresco

O frio da geladeira queima as folhas de manjericão, fazendo-as escurecer e murchar rapidamente. Ele se conserva melhor em um copo com água, como se fosse um arranjo, ou embrulhado em papel úmido em ambiente fresco.

Essa lista e as explicações detalhadas ajudam os leitores a entenderem melhor os motivos de cada escolha, promovendo uma experiência de leitura informativa e prática.