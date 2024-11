Top 10 aplicativos para aprender e tocar instrumentos pelo celular

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Aprender a tocar instrumentos ficou muito mais acessível com os aplicativos disponíveis para celular. Para iniciantes ou músicos avançados, aqui estão os 10 melhores aplicativos de aprendizado de instrumentos que transformam seu celular em uma plataforma musical. Avaliamos os apps mais populares com base em popularidade, funcionalidades e facilidade de uso. E aí, bora conhecer os 10 top aplicativos para tocar instrumentos pelo celular?

Yousician

O Yousician oferece aulas interativas para guitarra, piano, baixo, ukulele e canto. O app usa o microfone do dispositivo para ouvir o que você está tocando e oferece feedback em tempo real. É ideal para iniciantes e intermediários, com vídeos tutoriais e exercícios práticos. Apple Store e Play Store.

Simply Piano

Focado no piano, o Simply Piano oferece aulas passo a passo para quem deseja aprender a tocar desde o básico até o avançado. Com reconhecimento de som, o app acompanha o progresso e oferece correções personalizadas. Apple Store e Play Store.

Real Drum

Para bateristas, o Real Drum simula uma bateria completa no celular, com opções de personalização e gravação. É ótimo para praticar ritmos e cria uma experiência de toque realista. Apple Store e Play Store.

GuitarTuna

Mais do que um afinador de guitarra, o GuitarTuna tem funções de aprendizado de acordes, jogos de ritmo e atividades que ajudam a melhorar a técnica e o ouvido musical. Apple Store e Play Store.

Flowkey

Com uma abordagem visual, o Flowkey é ideal para aprender piano com aulas guiadas, reconhecimento de som e vídeos em diversos estilos musicais. Apple Store e Play Store.

BandLab

Mais que um app de aprendizado, o BandLab é uma estação de trabalho de áudio digital completa para gravar e remixar músicas. Suporta diversos instrumentos virtuais e é ideal para criativos que querem explorar a produção musical. Apple Store e Play Store.

Chordify

O Chordify converte músicas em acordes e ajuda você a tocá-las em instrumentos como guitarra, piano e ukulele. É ideal para tocar canções populares e explorar novos repertórios. Apple Store e Play Store.

Ultimate Guitar

Oferece um enorme banco de dados de cifras para guitarra, baixo e ukulele. É excelente para aprender músicas específicas e praticar acordes e ritmos com tutoriais e ferramentas interativas. Apple Store e Play Store.

Perfect Piano

Com teclas realistas e até modo multiplayer, o Perfect Piano permite que você toque melodias e exercite habilidades no piano com suporte a gravação e playback. Apple Store e Play Store.

Piano Academy

Com lições visuais e exercícios para prática diária, o Piano Academy é ideal para crianças e adultos que queiram aprender piano de forma intuitiva e progressiva. Apple Store e Play Store.

Esses aplicativos combinam tecnologia e música, proporcionando uma experiência rica e divertida para quem quer tocar instrumentos diretamente do celular.