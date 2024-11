10 erros comuns com o celular que você precisa evitar; Nunca faça isso!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O celular virou companheiro inseparável de todos. Com o uso constante dos celulares no dia a dia, muitas pessoas acabam cometendo erros que podem comprometer o funcionamento e a segurança do aparelho sem ao menos perceber. Descuidos que vão desde o carregamento até falhas na proteção dos dados.

Mas não se preocupe, atitudes simples podem reduzir a vida útil do dispositivo e até expor informações pessoais. Confira 10 coisas que você nunca deve fazer com seu celular e saiba como evitar danos que podem custar caro.

Nunca deixe o celular exposto ao calor

Calor extremo pode danificar a bateria e outros componentes. Evite deixar o celular exposto ao sol ou em locais quentes, como o painel do carro.

Nunca carregue o celular com cabos e adaptadores genéricos

Usar carregadores não certificados pode causar superaquecimento e até explosões. Prefira sempre cabos e carregadores originais para garantir a segurança do dispositivo.

Nunca ignore as atualizações de software

Atualizações de software trazem melhorias de segurança e desempenho. Ignorar essas atualizações pode tornar o celular vulnerável a ataques e perda de eficiência.

Não use o celular com a tela quebrada

Uma tela quebrada pode agravar os danos e expor o interior do aparelho à umidade e sujeira. Além disso, o uso pode ser perigoso devido a possíveis cortes.

Nunca instale aplicativos de fontes não confiáveis

Apps fora das lojas oficiais podem conter malwares que roubam dados e comprometem a segurança do aparelho. Instale apenas de fontes confiáveis como a Google Play ou a App Store.

Nunca deixe o celular sem senha de segurança

Senhas e sistemas de autenticação protegem o aparelho e seus dados em caso de perda ou roubo. Não contar com essa proteção pode expor seus dados a invasões.

Não use o celular no Banheiro

Banheiros são locais úmidos e, além do risco de quedas, há alta exposição do aparelho a germes e bactérias, o que pode comprometer a saúde e o funcionamento do celular.

Não durma com o celular embaixo do travesseiro

Carregar ou até mesmo dormir com o celular debaixo do travesseiro pode causar superaquecimento, além de aumentar o risco de incêndio ou queimaduras.

Não deixe o armazenamento cheio

Quando a memória está lotada, o celular fica lento e suscetível a travamentos. Libere espaço regularmente, apagando arquivos desnecessários ou transferindo para a nuvem.

Não deixe o celular chegar ao limite da bateria

Deixar a bateria frequentemente abaixo de 20% ou permitir que ela descarregue completamente pode reduzir a vida útil da bateria ao longo do tempo. Carregue quando estiver perto de 20-30% para maior durabilidade.

Essas dicas ajudam a manter o celular em perfeito funcionamento e a evitar problemas desnecessários!

