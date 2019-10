A noite dessa terça-feira (29) será de premiações milionárias nas loterias da Caixa, com destaque para a Dupla Sena, concurso 2004, que tem premiação prevista de R$ 15,8 milhões.

Confira o resultado da Dupla Sena concurso 2004:

1º Sorteio

01, 06, 19, 31, 36 e 50.

2º Sorteio

16, 17, 20, 22, 30 e 46.

Reajuste

A Caixa confirmou informação dada pela Tribuna em primeira mão no mês de julho. Saiba mais sobre os novos valores.

Outras loterias

Foram sorteadas também a Timemania, concurso 1400, com prêmio de R$ 8,2 milhões, a Lotomania, concurso 2017, com valor de R$ 4,2 milhões, a Quina, concurso 5109, que pagará R$ 2,1 milhões, e a Dia de Sorte, concurso 219, com valor de R$ 1,3 milhões.

Confira o resultado da Timemania concurso 1400:

02, 05, 22, 35, 51, 62 e 76.

Time do coração: Marília/SP.

Confira o resultado da Lotomania concurso 2017:

11, 23, 24, 41, 43, 44, 48, 56, 61, 63, 65, 72, 77, 80, 82, 85, 86, 87, 88 e 93.

Confira o resultado da Quina concurso 5109:

14, 34, 40, 42 e 62.

Confira o resultado da Dia de Sorte concurso 219:

03, 06, 10, 16, 17, 25 e 28.

Mês da sorte: Março