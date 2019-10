A Fundação de Ação Social (FAS) está oferecendo mais de 2,3 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para a população de Curitiba para o mês de novembro. São 40 programas diferentes ofertados pelo Liceu de Ofícios e promovidos em parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE-PR).

Os cursos com maior número de vagas são o de Informática Básica, com 335 cadeiras disponíveis, e o de Oratória, com 170. Já o de menor disponibilidade é o de Power Point, com apenas 17 vagas.

As formações têm datas variadas de inicio, a partir do dia 1º de novembro, com duração variando entre 4 e 160 horas. Informações sobre todos os cursos ofertados podem ser encontradas no site da FAS.

As inscrições podem ser feitas no portal Aprendere, da prefeitura de Curitiba.