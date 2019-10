O calor vai marcar a terça-feira (29) em Curitiba. Com temperatura máxima prevista de 30°C, a atmosfera vai continuar instável, com possibilidade de pancadas de chuva e até tempestade. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, há possibilidade de chuva com granizo também para esta terça. À noite, a temperatura cai e a mínima deve chegar ao 16°C.

A instabilidade não atinge só Curitiba e região, mas também todo o Paraná. Uma massa de ar aquecida que predomina no estado deixa a atmosfera bastante instável. Segundo o meteorologista Cezar Gonçalves Duquia, o rápido desenvolvimento de nuvens traz pancadas de chuva com trovoadas – previstas para todas as regiões do estado.

Na região Norte, o calor será ainda mais intenso, com possibilidade de temporal à tarde. Londrina terá temperatura máxima de 35°C. No Oeste, o mesmo cenário, com Cascavel marcando a máxima de 31°C. Já no Litoral a temperatura será mais amena e sem previsão de chuva – apenas sol entre nuvens. Matinhos terá temperatura máxima de 27°C.