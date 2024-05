Resultado da Quina 6441: confira as cinco dezenas sorteadas nesta quarta

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (15) as cinco dezenas do concurso 6441 da Quina. O prêmio é de R$ 15 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fizeram o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6441:

11, 16, 22, 75, 77

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. A aposta simples da Quina custa R$ 2,5.

