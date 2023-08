Flagras feitos no Rio Grande do Sul e revelados pelo perfil Brasmoinmeteor, no Instagram, mostram um registro impressionante e ao mesmo tempo triste. A entrada de lixo espacial na Terra gerou um rastro gigante no céu flagrado de diversas cidades gaúchas.

Segundo informações postadas pelo perfil, que reúne flagras e monitoramento de meteoros, os registros podem se tratar de um fenômeno foi causado pela reentrada do estágio superior do foguete Soyuz SL-4 R/B. O foguete foi lançado no dia 22 de agosto do Cazaquistão. Confira o registro logo abaixo.

Imagem revelada pelo perfil BRAMON, no Instagram, mostra o risco no céu. Foto: Reprodução/Instagram @bramonmeteor

