Três apostadores de Curitiba garantiram uma grana extra com a Quina 6327 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (28). Eles acertaram quatro dos cinco números sorteados, o suficiente para cada apostador receber nada menos que R$ 6,5 mil na conta. A Quina estava acumulada em R$ 13,5 milhões e agora vai pagar o prêmio de R$ 15 milhões nesta sexta-feira.

Resultado Quina 6327 milionária: 09, 12, 14, 31 e 68.

As apostas de Curitiba ganharam prêmio da quina após terem acertado quatro dos cinco números sorteados. Uma das apostas garantiu prêmio de R$ 13 mil ao apostar seis números e acertar quatro. Veja o detalhamento abaixo.

Curitiba Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta? Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS DA SORTE LTDA 5 Não Simples 1 R$6.548,36 CURITIBA/PR LOTERIAS TREVO DO TARUMA 6 Sim Simples 1 R$13.096,72 CURITIBA/PR PONTO DA SORTE LOTERIAS 5 Não Simples 1 R$6.548,36

Como jogar na Quina?

Para tentar a sorte com a Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. É possível ainda concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. A aposta simples, com cindo números custa R$ 3,5 mil.

