Lotofácil 2990 paga “super-prêmio”; tem ganhador em Curitiba e RMC

O super-prêmio da Lotofácil 2990 saiu para cinco apostas. No sorteio realizado nesta quinta-feira (28), quem cravou os 15 pontos da loteria mais popular do Brasil embolsou R$ 1.020.879,27. As apostas milionárias foram feitas em Goiânia (GO), Pouso Alegre (MG), Xinguara (PA), Novo Hamburgo (RS) e São Pedro do Turvo (SP). Mas, e Curitiba? Também teve ganhador por aqui.

Os números sorteados na Lotofácil 2990 foram: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 16, 18, 20 ,21 ,22, 23, 24 e 25.

Duas apostas feitas na cidade, além de um feita em Colombo, região metropolitana de Curitiba e outras 18 apostas feitas em várias cidades do Paraná marcaram 14 acertos. Com o feito, cada apostador leva pra casa R$ 1.538,58). As apostas de Curitiba foram feitas nas lotéricas A Hora da Fortuna (localizada no Pinheirinho) e outra feita pela internet.

O próximo sorteio acontece nesta sexta-feira e tem prêmio reservado de R$ 1,7 milhão para o concurso 2991 da Lotofácil. As apostas serão aceitas até as 19h nas casas lotéricas e também pela internet.

