Comerciantes estão denunciando um homem que está circulando pelos bairros de Curitiba para furtar celulares de funcionários dos estabelecimentos. De acordo com as denúncias, o criminoso entra nos locais se passando por um cliente e aproveita um momento de distração dos colaboradores para cometer o crime.

Uma das denúncias surgiu após um funcionário de um pet shop localizado no bairro Bigorrilho ser alvo de um furto na última terça-feira (26). Uma câmera de monitoramento que fica dentro do estabelecimento registrou toda a ação.

De acordo com Juliano da Rosa, proprietário do local, por volta das 15 horas um homem, que aparentemente estava em uma ligação no celular, entrou na loja e pediu pacotes de ração.

Na filmagem é possível notar que enquanto o funcionário foi buscar os itens, o homem entrou na recepção e furtou um celular que estava no canto de um dos balcões. “Ele fez os pedidos, separou tudo, furtou o celular e depois disfarçou, disse que iria buscar a carteira dele no carro e sumiu”, relata Juliano.

O colaborador notou o sumiço do celular cerca de cinco minutos depois e ligou para a esposa de Juliano, Fran Ranucci. “Ele me ligou e pediu para eu ver nas câmeras se ele tinha deixado (o aparelho) em algum lugar porque não estava achando. Ai quando puxei na câmera vi ele (suspeito) fazendo toda essa manobra”, explica.

Homem que furtou celular em pet shop já cometeu o mesmo crime em restaurante

Revoltada com a situação, Fran postou o vídeo que mostra o crime nas redes sociais da loja. Após a publicação, Eduardo Buffon, proprietário do restaurante Peixinho, no bairro Jardim Social, enviou uma mensagem para ela relatando que o mesmo homem havia furtado o estabelecimento dele.

O furto no restaurante foi registrado no último domingo (24) e também foi flagrado por uma câmera de monitoramento. Da mesma forma que fez no pet shop, o suspeito entrou no local em uma suposta ligação. Ele pegou um cardápio e foi até o balcão fazer algumas perguntas para o garçom.

Enquanto o colaborador estava distraído, o homem furtou um celular que estava no canto do balcão. Em seguida, foi embora.

Depois de divulgar o vídeo, Fran também descobriu que o homem usa tornozeleira eletrônica. Com essa informação, ela e Eduardo foram até a Delegacia de Furtos e Roubos nesta quinta-feira (28) para fazer um novo boletim de ocorrência e, possivelmente, conseguir identificar o criminoso.

