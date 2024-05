Um apostador de Pontal do Paraná, no litoral paranaense, acertou os 15 números sorteados na noite desta quarta-feira (08) pela Lotofácil 3098 milionária. A modalidade lotérica mais querida do Brasil estava acumulada em R$ 4 milhões. Foram duas apostas ganhadoras e cada uma delas ganhou R$ 1,8 milhão. Nada mal, hein?

Resultado Lotofácil 3098 milionária: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 24

O apostador de Pontal do Paraná vai dividir o prêmio da Lotofácil 3098 com outra aposta de Juazeiro, na Bahia, que também acertou os 15 números. A aposta vencedora do litoral do Paraná foi feita na Lotérica Praia de Leste. Uma aposta simples com 15 números que rendeu nada menos que R$ 1.872.955,07. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Lotérida Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio PONTAL DO PARANA/PR LOTERICA PRAIA DE LESTE 15 Não Simples 1 R$1.872.955,07

Tem curitibano premiado em modalidade secundária

O prêmio secundário, quando o apostador acerta 14 dos 15 números sorteados teve ganhador em Curitiba. Foram três apostas simples, que conseguiram um prêmio de R$ 1,4 mil. Veja abaixo onde as apostas foram feitas!

CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.422,83 CURITIBA/PR LOTERIAS GIRASSOL 15 Não Simples 1 R$1.422,83 CURITIBA/PR LOTERIAS SANTA FE 15 Não Simples 1 R$1.422,83

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

