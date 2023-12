Novo feriado nacional é sancionado por Lula: Dia da Consciência Negra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira (21) o projeto que cria o feriado nacional do dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. A lei foi publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (22).

Com a criação do novo feriado, o mês de novembro passará a ter três feriados nacionais, e dependendo do ano, poderá criar um superferiado de até seis dias junto da Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

Recentemente, o presidente Lula (PT) culpou o grande número de feriados em 2023 pelo mau desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) e comemorou o fato de que em 2024 o Brasil terá poucos feriados e poderá contar com mais dias trabalhados.

“No ano que vem os feriados cairão no sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho”, afirmou o petista durante reunião com ministros da área social do governo, em Brasília, no início de novembro.

Também na contramão da fala de Lula, o Ministério do Trabalho alterou, por meio de portaria, a regra para o expediente no setor de comércio nos feriados. A portaria determina que o trabalho durante os feriados no setor do comércio só será permitido se autorizado em convenção coletiva da categoria.

