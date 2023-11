Na Black Friday, Correios vão oferecer descontos de até 30% nas encomendas

Os Correios vão oferecer descontos de até 30% nos envios de encomendas nacionais e internacionais na Black Friday, informou o Ministério das Comunicações na terça-feira (21). A iniciativa abrange tanto o consumidor comum quanto os grandes empresários.

Os descontos estarão disponíveis pelo aplicativo dos Correios ou no site do Portal Correios. Ao fazer o pagamento digital da encomenda, o desconto já será aplicado e o consumidor poderá realizar a postagem em uma das agências ou pontos de coleta.

LEIA TAMBÉM:

>> Concurso público na região de Curitiba tem 73 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

>> Black Friday sem golpe! 7 dicas para fazer boas compras e não cair em ciladas

Os Correios projetam uma alta de 8,18% nos envios relacionados à data, em comparação com o ano passado.

A Black Friday deste ano deve atingir a maior movimentação financeira desde que foi incorporada ao calendário do varejo em 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A entidade prevê um crescimento de 4,3% em relação ao ano passado, já descontada a inflação no período.

Além dos descontos, a empresa afirma que apresenta novas soluções, como o simulador de cotação de tarifas e os serviços PAC e Sedex.

Os Correios ainda destacam que oferecem serviços como entrega no mesmo dia com o Sedex Hoje, Correios Empresas e Coleta Interativa para parceiros de lojas físicas e digitais.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!