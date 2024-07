Acumulada em R$ 170 milhões, a Mega Sena 2745 milionária teve três ganhadores na noite desta quinta-feira (05). A bolada saiu para apostas do Rio de Janeiro (RJ), Garibaldi (RS) e Planalto (RS), que faturaram R$ 56 milhões cada uma. Infelizmente nenhuma aposta do Paraná cravou as seis dezenas sorteadas. Porém, cinco apostas de Curitiba ganharam uma grana por terem acertado cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2745 milionária.

Resultado da Mega Sena 2745 milionária: 02, 05, 07, 11, 52 e 57

As apostas de Curitiba foram todas simples, com seis números, o que rendeu um prêmio de R$ 22,8 mil para cada. Nada mal, hein? Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 6 Não Simples 1 R$22.892,78 CURITIBA/PR ESTACAO DA SORTE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$22.892,78 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 6 Não Simples 1 R$22.892,78 CURITIBA/PR LOTERIAS DA SORTE LTDA 6 Não Simples 1 R$22.892,78 CURITIBA/PR LOTERIAS GENIO 6 Não Simples 1 R$22.892,78

O próximo sorteio da Mega Sena acontece neste sábado, com prêmio inicial de R$ 3 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉