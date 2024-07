Já fez a aposta para tentar garantir uma bolada na Mega-Sena? A Caixa sorteia nesta quinta-feira (04) as seis dezenas do concurso 2745 da Mega-Sena. O prêmio acumulado é de R$ 170 milhões para quem acertar todos os números. O sorteio acontece às 20 horas.

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

