Duas apostas realizadas em Curitiba na Mega Sena 2659 milionária foram premiadas com a quina, na noite desta quinta-feira (23). Ninguém acertou o prêmio principal, que era de R$ 3,5 milhões. Por causa disso, o prêmio para sábado (25) saltou para R$ 26 milhões.

Resultado Mega Sena 2659: 11, 36, 46, 53, 55 e 60.

Os apostadores de Curitiba fizeram seus jogos por meio do internet banking da Caixa e acertaram cinco dos seis números sorteados pela loteria mais desejada do Brasil. Cada um dos apostadores de Curitiba que ganharam prêmio na Mega Sena 2659 vai levar para casa um prêmio de R$ 64 mil. Nada mal, hein?

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$64.043,99 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$64.043,99 NOVA ESPERANCA/PR CAIUA LOTERIAS 6 Não Bolão 4 R$64.043,96

Como apostar na Mega Sena?

Na Mega Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais