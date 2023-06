Mega-Sena 2602 teve um acertador; tem gente de Curitiba feliz também

A sorte, uma pessoa, uma aposta, um ganhador e R$ 51 milhões de motivos para sorrir até não aguentar. A Mega-Sena concurso 2602 premiou neste sábado (17) único brasileiro ou brasileira morador da cidade de Guararapes, no Espírito Santo.

+ Clique aqui para ver o resultado da Mega-Sena 2602!

Mas por aqui, em Curitiba, tem gente bem feliz também. Duas apostas feitas na capital do Paraná cravaram cinco acertos e vão receber quase R$ 45 mil (R$ 44.044,71). No total, 111 apostas ficaram no “quase”, com cinco acertos.

As apostas “quase milionárias” foram feitas na Espaço Loterias, localizada na Avenida Salgado Filho, 3714, e na Loterias Trevo do Tarumã, que fica no supermercado Muffato.

O Paraná teve ainda outros seis acertadores de cinco dezenas, sendo um em São José dos Pinhais (feita pelo internet banking), outra em Uniflor (Lotérica Uniflor), uma em Londrina (Lotérica da Madre), mais uma em Cascavel (Lotérica Carlos Gomes), e duas em Maringá (Lotérica Cerro Azaul e internet banking).

No próximo sorteio, quarta-feira que vem (dia 21 de junho), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. A aposta simples custa R$ 5.

