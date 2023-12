Para combater a circulação de fake News, colocando em dúvida as loterias, a Caixa divulgou informações sobre a segurança dos sorteios. Em alguns dias será realizado o sorteio da Mega da Virada, que vai premiar os apostadores com pelo menos R$ 570 milhões. É muito dinheiro em jogo para que restem dúvidas sobre a inviolabilidade dos sorteios.

Um dos boatos mais comuns é de que existe uma bolinha mais leve que a outra, o que não é verdade. Cada uma delas tem o mesmo peso e o mesmo tamanho, além de todas serem feitas de borracha maciça. Periodicamente é feita uma análise técnica por um instituto de metrologia especializado que atesta as condições iguais das bolinhas.

Outra fake news que circula é a de que não há fiscalização nos sorteios. Auditores populares fiscalizam todo o processo: conferem os lacres das maletas e o conjunto de bolas utilizadas. Também há auditores do Ministério da Fazenda e da própria Caixa.

A gerente-executiva da Superintendência Nacional de Loterias da CAIXA, Barbara Fernanda Sakamoto, explica que os sorteios acontecem ao vivo e podem ser assistidos pelo Youtube, e também presencialmente. “Todos os procedimentos do sorteio são públicos, são transmitidos e isso garante a confiança do apostador nas loterias.”

Sempre dos mesmos lugares?

A gerente-executiva afirma que é falso que os ganhadores são dos mesmos lugares. O que pode acontecer é uma maior probabilidade de uma cidade com mais apostas ter vencedores com mais frequência.

Quanto ao boato de que a Caixa sabe quem é o vencedor, Bárbara Sakamoto esclarece que ele é conhecido apenas quando se apresenta para resgatar o prêmio com o bilhete premiado.

“As apostas que são realizadas nas lotéricas não possuem identificação no sistema de loterias. Da mesma forma, ainda que seja uma aposta realizada na internet, pois o cadastro não se vincula à aposta. Todas as apostas são registradas em um sistema específico de processamento de apostas e essas apostas não têm qualquer identificação ou vinculação com a identificação do apostador.”

Ela também reforça que as apostas na internet são seguras, já que o sistema de loterias, onde fica gravada a base de apostas, não é um sistema na internet e é um processo auditado.

“Todas as apostas, uma vez que elas são registradas, não têm como ser alteradas, exatamente por conta desse sistema auditor independente, e também por esse código criptografado que garante que a integridade da base de apostas.”

A Caixa reforça que apostar nas loterias é seguro. Os sorteios ocorrem de segunda a sábado, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, no Auditório da Caixa em Brasília, ou em ambientes de sorteio de uso da Caixa.

Os locais dos sorteios são divulgados previamente no endereço www.loterias.caixa.gov.br.

