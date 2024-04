Um sortudo apostador do Paraná, da cidade de Paranavaí, no noroeste do estado, acertou as 15 dezenas na Lotofácil concurso 3069, sorteada na noite de quarta-feira (3). A aposta feita no Paraná vai dividir a bolada de mais de R$ 4,3 milhões do prêmio principal com mais dois ganhadores, um do Rio de Janeiro (RJ) e outro da cidade de Carapicuíba (SP). Ao todo, cada um deles vai embolsar R$ 1.462.049,64.

Resultado da Lotofácil 3069:

03, 04, 05, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25

Além do ganhador de Paranavaí, outros apostadores do Paraná acertaram 14 das 15 dezenas e vão receber prêmios na Lotofácil 3069. Entre eles, os participantes de um bolão de Curitiba, com 16 cotas, que vão dividir R$ 3.981,76. Veja abaixo o detalhamento de todas as apostas ganhadoras do Paraná na Lotofácil 3069.

Lotofácil – Concurso 3069

Aposta do Paraná ganhadora com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio PARANAVAI/PR LOTERIA COPA 70 15 Não Bolão 6 R$1.462.049,64

Apostas do Paraná ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha

Tipo de Aposta Cotas Prêmio APUCARANA/PR MUNDIAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.990,91 ARAPONGAS/PR LOTERICA SAO BENEDITO 15 Não Simples 1 R$1.990,91 ASSIS CHATEAUBRIAND/PR LOTERICA VERA CRUZ 15 Sim Simples 1 R$1.990,91 CAMPO MOURAO/PR CAMPO LOTERICO 15 Não Bolão 6 R$1.990,86 CAPANEMA/PR LOTERICA SUDOESTE 15 Não Simples 1 R$1.990,91 CASCAVEL/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.990,91 CASCAVEL/PR LOTERICA CASCAVEL LTDA 16 Não Bolão 21 R$3.981,81 CIDADE GAUCHA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.990,91 CRUZEIRO DO OESTE/PR LOTERICA SONHO SECRETO LTDA 15 Não Simples 1 R$1.990,91 CURITIBA/PR BONANZA LOTERIAS 16 Não Bolão 16 R$3.981,76 GUARATUBA/PR LOGICA LOTERIAS 16 Não Bolão 6 R$3.981,78 ITAMBE/PR LOTERICA ESTACAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.990,91 MANDIRITUBA/PR LOTERIAS MANDIRITUBA 15 Sim Simples 1 R$1.990,91 MARIALVA/PR LOTERICA CAVALINHO 15 Sim Simples 1 R$1.990,91 PATO BRANCO/PR LOTERICA TUPI 16 Não Bolão 2 R$3.981,82 PONTA GROSSA/PR LOTERICA BONSUCESSO 17 Não Bolão 5 R$5.972,70 RIBEIRAO DO PINHAL/PR LOTERICA TIAO ABATIA 15 Não Bolão 7 R$1.990,87 SANTA HELENA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.990,91 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS SAO MARCOS 15 Não Simples 1 R$1.990,91 SAO MATEUS DO SUL/PR LOTERIAS PE QUENTE 15 Não Simples 1 R$1.990,91

Próximo sorteio

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio. O próximo sorteio da Lotofácil será nesta sexta-feira (4), com prêmio estimado de R$ 6 milhões.

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba