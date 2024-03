Tem apostador de Curitiba com uma grana extra na conta! Quatro apostas e um bolão feitos na capital paranaense fizeram 14 dos 15 acertos na Lotofácil 3041, sorteada na noite de quinta-feira (29) e “passaram raspando” no prêmio principal de R$ 1,7 milhão. Como ninguém acertou todas as dezenas deste concurso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 3,6 milhões.

Resultado da Lotofácil 3041:

01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 25

LEIA AINDA – Mega Sena 2694 acumula para prêmio gigante, mas paga prêmio para três apostas de Curitiba

As apostas de Curitiba ganhadoras na Lotofácil 3041 com 14 acertos foram do tipo simples e vão render R$ 1.250,07 para cada apostador. Já o bolão levou o prêmio de R$2.500,14, para ser divido entre as seis cotas. Veja abaixo onde foram feitas as apostas!

Lotofácil concurso 3041

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.250,07 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.250,07 CURITIBA/PR LOTERIAS MURICY 15 Não Simples 1 R$1.250,07 CURITIBA/PR LOTERIAS SAO BRAZ LTDA 15 Não Simples 1 R$1.250,07 CURITIBA/PR LOTERIAS SORTE TOTAL 16 Não Bolão 6 R$2.500,14

Como apostar?

Para jogar na Lotofácil o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis. Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Na Lotofácil, quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos