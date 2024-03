A sorte novamente bateu na porta de apostadores de Curitiba. A Mega Sena 2694 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (29), acumulou, mas pagou prêmio para três apostas feitas em Curitiba que cravaram 5 dos 6 números sorteados. Foram duas apostas simples e um bolão com 6 participantes. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio para sábado (02), pela Mega Sena 2695, saltou para R$ 185 milhões.

Resultado Mega Sena 2694 milionária: 07, 20, 22, 29, 41 e 58.

Das três apostas de Curitiba que acertaram cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2694 milionária, duas foram simples e uma bolão com seis apostadores. As apostas simples faturaram R$ 45,6 mil. Já o bolão realizado com 7 números ganhou R$ 91,3 mil, que será dividido entre os seis participantes, rendendo nada menos que R$ 15,2 mil para cada um.

As apostas da Mega Sena que acertaram a quina foram feitas nas lotéricas Mocelin, no Capão da Imbuia e Vila Izabel. A terceira aposta foi feia via internet banking da Caixa. Veja abaixo o detalhamento das apostas de Curitiba:

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$45.680,09 CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 6 Não Simples 1 R$45.680,09 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 7 Não Bolão 6 R$91.360,14

Como jogar na Mega Sena?

Para jogar na Mega-Sena basta marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5.

Aposta realizada na Lotérica Mada da Sorte faturou premio pela loteria. Foto: Reprodução/Google.

