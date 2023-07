Uma aposta simples de Guaratuba, no Litoral do Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 2872 da Lotofácil, sorteada na noite de terça-feira (25), em São Paulo. O bilhete vencedor foi feito na Lotérica Guaratuba, no Centro. A pessoa vai levar para casa R$ 1.245.909,79. Além dessa aposta, um bolão de Salvador e apostas simples de Icapuí, no interior do Ceará cravaram os números. As dezenas sorteadas foram 01-02-06-07-09-12-13-14-17-18-19-21-22-23-25.

Ganhadores em Curitiba

Em Curitiba, oito apostas ficaram no quase, acertando 14 dezenas. Seis bilhetes foram feitos em lotéricas e duas pela internet. Cada aposta vai faturar R$ 1.416,67.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta quarta-feira (26) e com estimativa de prêmio de R$ 1.700.000,00.

Lotofácil 2872

Aposta do Paraná ganhadora com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio GUARATUBA/PR LOTERICA GUARATUBA 15 Não Simples 1 R$1.245.909,79

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.416,67 CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.416,67 CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.416,67 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.416,67 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$2.833,34 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRINHO 15 Não Simples 1 R$1.416,67 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 15 Não Simples 1 R$1.416,67 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 15 Não Simples 1 R$1.416,67

