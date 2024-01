Depois que a fabricante Stanley confirmou a presença de chumbo na composição dos copos, os itens da marca intrigaram ainda mais os usuários da internet, que agora também estão se perguntando como é possível reconhecer o produto original.

Conhecido por manter as bebidas quentes ou geladas por mais tempo, os produtos Stanley viraram alvo de discussões nas redes sociais. No Brasil, as pesquisas sobre o tema aumentaram nos buscadores.

Além de descobrir as características originais, internautas também querem saber os problemas que o chumbo pode causar e qual é a origem do Stanley, por exemplo.

Na justificativa, a fabricante garantiu que apesar da presença do chumbo na composição, um revestimento de aço inoxidável impede o contato direto com o consumidor. Ou seja, o produto não estaria trazendo prejuízos para a saúde dos clientes.

Como identificar se o copo Stanley é verdadeiro

No mundo vasto da internet, é possível encontrar vários modelos, com diferentes cores e valores. Mas como saber se o copo que você comprou é original ou falso? No site da própria marca eles informam alguns itens que os produtos originais possuem. Confira a lista:

Informações de fabricação impressas na base;

Selo de autencidade;

Produtos em aço escovado;

Todas as cores disponíveis estarão no site oficial.

Além disso, a marca afirma que está trabalhando para inserir etiquetas com QR Code no fundo dos copos, para que o cliente possa verificar a originalidade por meio da leitura do código. Entretanto, as chamadas etiquetas de autencidade ainda estão em processo de implementação.

