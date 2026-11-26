Novidade no mercado brasileiro, o SUV elétrico MG IM6 chega em duas versões com preços a partir de R$ 368.990 na Signature e R$ 439.990 na Performance, entregando até 752 cv e autonomia de até 400 km no ciclo do Inmetro. O modelo chega para disputar mercado diretamente com BYD Sealion, Zeekr, além de modelos alemães.
A versão de entrada Signature 75kWh traz motor elétrico traseiro de 295 cv e 45,9 kgf.m de torque, faz de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e atinge velocidade máxima de 210 km/h. A bateria de 75 kWh (73,5 kWh úteis) usa química LFP, opera em arquitetura de 400 V e alcança autonomia de 348 km pelo Inmetro ou 450 km no ciclo WLTP. Em carregador rápido de corrente contínua (DC) de até 153 kW, a recarga de 10% a 80% leva 26 minutos, segundo os dados técnicos fornecidos.
Versão performance e desempenho
A configuração de topo Performance 100kWh AWD aposta em tração integral e dois motores, com potência máxima de 752 cv e torque de até 82 kgf.m (81,8 kgf.m na ficha técnica). Com esse conjunto, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e chega a 239 km/h de máxima.
A bateria dessa versão tem capacidade nominal de 100 kWh (96,5 kWh úteis), química NCM e arquitetura de 800 V. A autonomia declarada é de até 400 km no Inmetro e 505 km no padrão WLTP. Em recarga rápida DC de até 396 kW, vai de 10% a 80% em 18 minutos, a depender do equipamento e das condições de uso.
Dimensões, espaço e equipamentos
O MG IM6 mede 4.904 mm (4,9 m) de comprimento, 1.988 mm de largura sem retrovisores, 1.669 mm de altura e 2.950 mm de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de até 665 litros na versão Signature e 646 litros na Performance, além de 32 litros no compartimento dianteiro e espaço extra sob o piso. O peso em ordem de marcha é de 2.280 kg na Signature e 2.410 kg na Performance, com capacidade de reboque de 750 kg sem freio e 1.500 kg com freio.
Entre os itens de série presentes nas duas versões estão painel de instrumentos de 26,3 polegadas, tela central de 10,5 polegadas, sistema de som com 20 alto-falantes, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos de voz em português e carregador sem fio ventilado para celular. O modelo também traz direção nas quatro rodas com modo caranguejo, câmera 540 graus com visão de chassi transparente, assistente de estacionamento automático e remoto, teto panorâmico com isolamento térmico, portas sem moldura e função V2L (220 V / 50 Hz).
Na segurança, o pacote inclui sete airbags (frontais duplos, laterais de tórax, de cortina e central) e sistemaoies de assistência à condução, como frenagem autônoma de emergência, controle de velocidade adaptativo, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com assistente e sistema de segurança para noites chuvosas. A versão Performance adiciona suspensão a ar, controle de amortecimento ativo e rodas de liga leve de 21 polegadas, no lugar das rodas de 20 polegadas da Signature.
A garantia informada é de 7 anos ou 150.000 km para o veículo (3 anos ou 150.000 km para uso comercial) e de 8 anos ou 160.000 km para a bateria, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
|Dado
|Signature 75kWh
|Performance 100kWh AWD
|Preço
|R$ 368.990
|R$ 439.990
|Potência máxima
|295 cv
|752 cv
|Torque máximo
|45,9 kgf.m
|81,8 kgf.m (até 82 kgf.m)
|Tração
|RWD (traseira)
|AWD (integral)
|0 a 100 km/h
|6,4 s
|3,5 s
|Velocidade máxima
|210 km/h
|239 km/h
|Autonomia (Inmetro / WLTP)
|348 km / 450 km
|400 km / 505 km
|Recarga DC (10% a 80%)
|26 minutos (até 153 kW)
|18 minutos (até 396 kW)