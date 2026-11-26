Novidade no mercado brasileiro, o SUV elétrico MG IM6 chega em duas versões com preços a partir de R$ 368.990 na Signature e R$ 439.990 na Performance, entregando até 752 cv e autonomia de até 400 km no ciclo do Inmetro. O modelo chega para disputar mercado diretamente com BYD Sealion, Zeekr, além de modelos alemães.

A versão de entrada Signature 75kWh traz motor elétrico traseiro de 295 cv e 45,9 kgf.m de torque, faz de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e atinge velocidade máxima de 210 km/h. A bateria de 75 kWh (73,5 kWh úteis) usa química LFP, opera em arquitetura de 400 V e alcança autonomia de 348 km pelo Inmetro ou 450 km no ciclo WLTP. Em carregador rápido de corrente contínua (DC) de até 153 kW, a recarga de 10% a 80% leva 26 minutos, segundo os dados técnicos fornecidos.

Versão performance e desempenho

A configuração de topo Performance 100kWh AWD aposta em tração integral e dois motores, com potência máxima de 752 cv e torque de até 82 kgf.m (81,8 kgf.m na ficha técnica). Com esse conjunto, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e chega a 239 km/h de máxima.

A bateria dessa versão tem capacidade nominal de 100 kWh (96,5 kWh úteis), química NCM e arquitetura de 800 V. A autonomia declarada é de até 400 km no Inmetro e 505 km no padrão WLTP. Em recarga rápida DC de até 396 kW, vai de 10% a 80% em 18 minutos, a depender do equipamento e das condições de uso.

Vista traseira e lateral do SUV elétrico MG IM6, que tem 4.904 mm de comprimento e 2.950 mm de entre-eixos, com lanternas em LED e portas sem moldura. Foto: Reprodução/MG Motor Global

Dimensões, espaço e equipamentos

O MG IM6 mede 4.904 mm (4,9 m) de comprimento, 1.988 mm de largura sem retrovisores, 1.669 mm de altura e 2.950 mm de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de até 665 litros na versão Signature e 646 litros na Performance, além de 32 litros no compartimento dianteiro e espaço extra sob o piso. O peso em ordem de marcha é de 2.280 kg na Signature e 2.410 kg na Performance, com capacidade de reboque de 750 kg sem freio e 1.500 kg com freio.

Parte dianteira do MG IM6 em tom cinza com faróis com projetor em LED, luzes diurnas em LED e grade ativa do radiador. Foto: Reprodução/MG Motor Global

Entre os itens de série presentes nas duas versões estão painel de instrumentos de 26,3 polegadas, tela central de 10,5 polegadas, sistema de som com 20 alto-falantes, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos de voz em português e carregador sem fio ventilado para celular. O modelo também traz direção nas quatro rodas com modo caranguejo, câmera 540 graus com visão de chassi transparente, assistente de estacionamento automático e remoto, teto panorâmico com isolamento térmico, portas sem moldura e função V2L (220 V / 50 Hz).

Cabine do MG IM6 equipada com painel de instrumentos digital de 26,3 polegadas, tela central de 10,5 polegadas e bancos revestidos em couro artificial. Foto: Reprodução/MG Motor Global

Na segurança, o pacote inclui sete airbags (frontais duplos, laterais de tórax, de cortina e central) e sistemaoies de assistência à condução, como frenagem autônoma de emergência, controle de velocidade adaptativo, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com assistente e sistema de segurança para noites chuvosas. A versão Performance adiciona suspensão a ar, controle de amortecimento ativo e rodas de liga leve de 21 polegadas, no lugar das rodas de 20 polegadas da Signature.

Compartimento de bagagens do MG IM6, que oferece porta-malas de até 665 litros na versão Signature e 646 litros na Performance, com abertura elétrica e automática e quatro ganchos de fixação. Foto: Reprodução/MG Motor Global

A garantia informada é de 7 anos ou 150.000 km para o veículo (3 anos ou 150.000 km para uso comercial) e de 8 anos ou 160.000 km para a bateria, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Dado Signature 75kWh Performance 100kWh AWD Preço R$ 368.990 R$ 439.990 Potência máxima 295 cv 752 cv Torque máximo 45,9 kgf.m 81,8 kgf.m (até 82 kgf.m) Tração RWD (traseira) AWD (integral) 0 a 100 km/h 6,4 s 3,5 s Velocidade máxima 210 km/h 239 km/h Autonomia (Inmetro / WLTP) 348 km / 450 km 400 km / 505 km Recarga DC (10% a 80%) 26 minutos (até 153 kW) 18 minutos (até 396 kW)