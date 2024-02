Oito apostas de Curitiba ficaram no quase, a apenas uma dezena de distância do prêmio milionário da Lotofácil 3036, sorteado na noite desta sexta-feira (24). As apostas de Curitiba, de cinco diferentes bairros, acertaram 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 3036. O prêmio máximo saiu para duas apostas, uma de Belém (PA) e outra de São Paulo (SP).

Resultado Lotofácil 3036 Milionária: 01, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 25.

Cada aposta de Curitiba ganhou R$ 920 por ter acertado 14 dos 15 números sorteados. As apostas foram realizadas nos seguintes bairros: duas no Centro, Alto Boqueirão, Mercês, duas no Rebouças e Umbará. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS IMPERADOR 15 Não Simples 1 R$920,83 CURITIBA/PR LOTERIAS MAESTRO LTDA 15 Não Simples 1 R$920,83 CURITIBA/PR LOTERIAS MODELO 15 Não Simples 1 R$920,83 CURITIBA/PR LOTERICA 24 DE MAIO 15 Não Simples 1 R$920,83 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 15 Não Simples 1 R$920,83 CURITIBA/PR PREMIER LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$920,83 CURITIBA/PR SKANDALUS LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$920,83 CURITIBA/PR ZANPEKA LOTERIAS 15 Não Bolão 3 R$920,82

Como apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

O próximo sorteio é neste sábado e o prêmio é de R$ 1,7 milhão.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta